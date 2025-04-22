货币 / DCOM
DCOM: Dime Community Bancshares Inc - Common Stock
30.42 USD 0.39 (1.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DCOM汇率已更改-1.27%。当日，交易品种以低点30.20和高点30.96进行交易。
关注Dime Community Bancshares Inc - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCOM新闻
- Dime Community Bancshares扩大商业贷款团队
- Dime Community Bancshares expands commercial lending team
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- 雷蒙德詹姆斯将Cogent Biosciences和Dime Community纳入分析师最爱名单
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Basswood Capital sells $272k in Dime Community Bancshares (DCOM)
- Compared to Estimates, Dime Community (DCOM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dime Community (DCOM) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dime Community earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Live Oak Bancshares (LOB) Q2 Earnings Miss Estimates
- Dime Community Bancshares: Preferred Shares Offer Better Income And Return (NASDAQ:DCOM)
- Dime Community Bancshares Declares Quarterly Cash Dividend for Common Stock
- Dime Sponsors 10th New York City Small Business Challenge
- New York banks, REITs fall as Mamdani's mayoral lead stokes rent freeze worries
- New York banks, REITs fall as Mamdani’s mayoral lead stokes rent freeze worries
- Kroll Bond Rating Agency Revises Dime Community Bancshares, Inc.’s Ratings Outlook from Stable to Positive
- Dime Community Bancshares gets approval for New Jersey branch
- Dime Community Bancshares names Shawn Gines to lead specialty finance
- Dime Announces Receipt of Federal Reserve and NYDFS Approvals for Lakewood, NJ Branch Location
- Bert's April 2025 Dividend Income Summary
- Polaris Global Equity Composite Q1 2025 Commentary
日范围
30.20 30.96
年范围
23.25 37.60
- 前一天收盘价
- 30.81
- 开盘价
- 30.96
- 卖价
- 30.42
- 买价
- 30.72
- 最低价
- 30.20
- 最高价
- 30.96
- 交易量
- 407
- 日变化
- -1.27%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 8.80%
- 年变化
- 6.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值