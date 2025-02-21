FiyatlarBölümler
Dövizler / CYD
Geri dön - Hisse senetleri

CYD: China Yuchai International Limited

39.87 USD 0.56 (1.42%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CYD fiyatı bugün 1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.11 ve Yüksek fiyatı olarak 39.89 aralığında işlem gördü.

China Yuchai International Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CYD haberleri

Günlük aralık
38.11 39.89
Yıllık aralık
8.61 41.50
Önceki kapanış
39.31
Açılış
39.32
Satış
39.87
Alış
40.17
Düşük
38.11
Yüksek
39.89
Hacim
447
Günlük değişim
1.42%
Aylık değişim
21.30%
6 aylık değişim
141.78%
Yıllık değişim
213.94%
21 Eylül, Pazar