CYD: China Yuchai International Limited
40.46 USD 1.18 (3.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYD за сегодня изменился на 3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.99, а максимальная — 40.56.
Следите за динамикой China Yuchai International Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
38.99 40.56
Годовой диапазон
8.61 40.56
- Предыдущее закрытие
- 39.28
- Open
- 39.50
- Bid
- 40.46
- Ask
- 40.76
- Low
- 38.99
- High
- 40.56
- Объем
- 434
- Дневное изменение
- 3.00%
- Месячное изменение
- 23.09%
- 6-месячное изменение
- 145.36%
- Годовое изменение
- 218.58%
