货币 / CYD
CYD: China Yuchai International Limited
40.46 USD 1.18 (3.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CYD汇率已更改3.00%。当日，交易品种以低点38.99和高点40.56进行交易。
关注China Yuchai International Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYD新闻
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Is China Yuchai International (CYD) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Here's Why You Should Retain Honda Stock in Your Portfolio Now
- Here's Why You Should Offload Toyota Stock From Your Portfolio
- China Yuchai subsidiary explores potential foreign stock exchange listing
- China Yuchai’s joint venture launches new high-horsepower engines
- China Yuchai: Favorable Short-To-Mid Term Prospects (NYSE:CYD)
- Best Momentum Stock to Buy for August 18th
- Is China Yuchai International (CYD) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 18th
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- China Yuchai begins shipment of cylinder head castings to German customer
- China Yuchai International Limited (CYD) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- China Yuchai shares surge over 9% as strong engine sales drive profit growth
- China Yuchai declares $0.53 per share dividend for 2024
- NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
- China Yuchai Stock: A Cash-Rich Engine Maker Poised At The Cyclical Inflection (NYSE:CYD)
- KB Home Posts Downbeat Results, Joins UniFirst, Oklo And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - KB Home (NYSE:KBH), China Yuchai Intl (NYSE:CYD)
- This Chinese "Strong Buy" Stock is Up 100% YTD, Delivers Huge Payout
- China Yuchai: Impressive Results, But Lower Margin Of Safety (Rating Downgrade)
- Broadcom, CrowdStrike to report results as investors eye jobs report
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
日范围
38.99 40.56
年范围
8.61 41.10
- 前一天收盘价
- 39.28
- 开盘价
- 39.50
- 卖价
- 40.46
- 买价
- 40.76
- 最低价
- 38.99
- 最高价
- 40.56
- 交易量
- 434
- 日变化
- 3.00%
- 月变化
- 23.09%
- 6个月变化
- 145.36%
- 年变化
- 218.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值