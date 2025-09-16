Dövizler / CVX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CVX: Chevron Corporation
156.13 USD 2.73 (1.72%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVX fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 155.55 ve Yüksek fiyatı olarak 158.73 aralığında işlem gördü.
Chevron Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVX haberleri
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Best Dividend Stocks to Buy: Chevron Stock vs. ExxonMobil Stock
- Could Buying Chevron's High-Yielding Stock Today Set You Up for Life?
- Chevron: Buffett’s Largest Energy Holding Looks Inexpensive (NYSE:CVX)
- UBS, Bakken sondaj faaliyetlerinin azalması nedeniyle Hess Midstream hissesinde Nötr görüşünü korudu
- UBS reiterates Neutral rating on Hess Midstream stock amid Bakken rig reduction
- Hess Midstream hisseleri, azaltılmış sondaj faaliyeti tahmini sonrası düştü
- Hess Midstream stock falls after reduced rig activity forecast
- Wells Fargo, büyüme beklentilerinin azalması nedeniyle Hess Midstream hissesini düşürdü
- Wells Fargo downgrades Hess Midstream stock on reduced growth outlook
- Iraq fails to win US approval to import Turkmen gas via Iran
- Hess Midstream, Chevron’un Bakken sondaj faaliyetlerini azaltması üzerine görünümünü revize etti
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Chevron Reshapes Portfolio With Singapore Refinery Stake Exit
- Is ExxonMobil's Premium Price Justified on Permian & Guyana Presence?
- Chevron & Israel Announce Launch of New Gas Pipeline Project to Egypt
- Texas Oil Wells Are Blowing Out--and Wall Street Can't Look Away
- Vitol ve Glencore, Chevron’un Singapur rafinerisi hissesi için teklif vermeye hazırlanıyor - rapor
- Vitol and Glencore set to bid for Chevron’s Singapore refinery stake - report
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- Exclusive-Vitol and Glencore set to make formal bids for Chevron’s Singapore refinery stake, sources say
- Prediction: Chevron Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
- Chevron (CVX) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Why Occidental Petroleum and Other Oil Companies Rallied Today
Günlük aralık
155.55 158.73
Yıllık aralık
132.04 168.93
- Önceki kapanış
- 158.86
- Açılış
- 158.73
- Satış
- 156.13
- Alış
- 156.43
- Düşük
- 155.55
- Yüksek
- 158.73
- Hacim
- 13.872 K
- Günlük değişim
- -1.72%
- Aylık değişim
- -2.67%
- 6 aylık değişim
- -6.67%
- Yıllık değişim
- 6.68%
21 Eylül, Pazar