CotationsSections
Devises / CVX
Retour à Actions

CVX: Chevron Corporation

156.13 USD 2.73 (1.72%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CVX a changé de -1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 155.55 et à un maximum de 158.73.

Suivez la dynamique Chevron Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVX Nouvelles

Range quotidien
155.55 158.73
Range Annuel
132.04 168.93
Clôture Précédente
158.86
Ouverture
158.73
Bid
156.13
Ask
156.43
Plus Bas
155.55
Plus Haut
158.73
Volume
13.872 K
Changement quotidien
-1.72%
Changement Mensuel
-2.67%
Changement à 6 Mois
-6.67%
Changement Annuel
6.68%
20 septembre, samedi