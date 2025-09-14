Divisas / CVX
CVX: Chevron Corporation
160.10 USD 0.58 (0.36%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVX de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 158.61, mientras que el máximo ha alcanzado 160.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chevron Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
Rango diario
158.61 160.66
Rango anual
132.04 168.93
- Cierres anteriores
- 159.52
- Open
- 159.19
- Bid
- 160.10
- Ask
- 160.40
- Low
- 158.61
- High
- 160.66
- Volumen
- 9.234 K
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- -0.20%
- Cambio a 6 meses
- -4.30%
- Cambio anual
- 9.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B