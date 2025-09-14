CotizacionesSecciones
CVX: Chevron Corporation

160.10 USD 0.58 (0.36%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CVX de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 158.61, mientras que el máximo ha alcanzado 160.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Chevron Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
158.61 160.66
Rango anual
132.04 168.93
Cierres anteriores
159.52
Open
159.19
Bid
160.10
Ask
160.40
Low
158.61
High
160.66
Volumen
9.234 K
Cambio diario
0.36%
Cambio mensual
-0.20%
Cambio a 6 meses
-4.30%
Cambio anual
9.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B