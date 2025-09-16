통화 / CVX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CVX: Chevron Corporation
156.03 USD 2.83 (1.78%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVX 환율이 오늘 -1.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 155.55이고 고가는 158.73이었습니다.
Chevron Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVX News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Best Dividend Stocks to Buy: Chevron Stock vs. ExxonMobil Stock
- Could Buying Chevron's High-Yielding Stock Today Set You Up for Life?
- Chevron: Buffett’s Largest Energy Holding Looks Inexpensive (NYSE:CVX)
- UBS, 헤스 미드스트림에 ’중립’ 등급 유지... Bakken 시추 장비 감소 속
- UBS reiterates Neutral rating on Hess Midstream stock amid Bakken rig reduction
- Hess Midstream stock falls after reduced rig activity forecast
- 셰브론 감산에 Hess Midstream 전망 하향
- Wells Fargo downgrades Hess Midstream stock on reduced growth outlook
- Iraq fails to win US approval to import Turkmen gas via Iran
- 셰브론 감산 계획에 Hess Midstream 전망 조정
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Chevron Reshapes Portfolio With Singapore Refinery Stake Exit
- Is ExxonMobil's Premium Price Justified on Permian & Guyana Presence?
- Chevron & Israel Announce Launch of New Gas Pipeline Project to Egypt
- Texas Oil Wells Are Blowing Out--and Wall Street Can't Look Away
- 비톨과 글렌코어, 셰브론 싱가포르 정유 지분 입찰 준비 - 보고서
- Vitol and Glencore set to bid for Chevron’s Singapore refinery stake - report
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- Exclusive-Vitol and Glencore set to make formal bids for Chevron’s Singapore refinery stake, sources say
- Prediction: Chevron Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
- Chevron (CVX) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Why Occidental Petroleum and Other Oil Companies Rallied Today
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
일일 변동 비율
155.55 158.73
년간 변동
132.04 168.93
- 이전 종가
- 158.86
- 시가
- 158.73
- Bid
- 156.03
- Ask
- 156.33
- 저가
- 155.55
- 고가
- 158.73
- 볼륨
- 9.875 K
- 일일 변동
- -1.78%
- 월 변동
- -2.74%
- 6개월 변동
- -6.73%
- 년간 변동율
- 6.61%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K