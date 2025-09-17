QuotazioniSezioni
Valute / CVX
CVX: Chevron Corporation

156.31 USD 0.18 (0.12%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVX ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 155.57 e ad un massimo di 156.75.

Segui le dinamiche di Chevron Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
155.57 156.75
Intervallo Annuale
132.04 168.93
Chiusura Precedente
156.13
Apertura
155.57
Bid
156.31
Ask
156.61
Minimo
155.57
Massimo
156.75
Volume
4.038 K
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
-2.56%
Variazione Semestrale
-6.56%
Variazione Annuale
6.81%
