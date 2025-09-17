Valute / CVX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CVX: Chevron Corporation
156.31 USD 0.18 (0.12%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVX ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 155.57 e ad un massimo di 156.75.
Segui le dinamiche di Chevron Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVX News
- Exxon greenlights investment for Hammerhead project in Guyana
- Chevron & Anadarko Join Forces to Explore Peru's Offshore Basin
- 1 Reason I Can't Stop Thinking About Chevron Stock in 2025
- This Top Dividend ETF Is Relying on These Stocks to Fuel Its High-Yielding Payout
- Chevron: Shale And Hale, But I Do Have One Lingering Doubt (NYSE:CVX)
- Chevron Is Poised To Be An Energy Leader (NYSE:CVX)
- Prediction: Chevron Will Help Make You Richer by 2030
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Best Dividend Stocks to Buy: Chevron Stock vs. ExxonMobil Stock
- Could Buying Chevron's High-Yielding Stock Today Set You Up for Life?
- Chevron: Buffett’s Largest Energy Holding Looks Inexpensive (NYSE:CVX)
- UBS conferma il rating Neutral su Hess Midstream dopo la riduzione dei pozzi nel Bakken
- UBS reiterates Neutral rating on Hess Midstream stock amid Bakken rig reduction
- Il titolo di Hess Midstream scende dopo la previsione di riduzione dell’attività di perforazione
- Hess Midstream stock falls after reduced rig activity forecast
- Wells Fargo declassa le azioni di Hess Midstream per prospettive di crescita ridotte
- Wells Fargo downgrades Hess Midstream stock on reduced growth outlook
- Iraq fails to win US approval to import Turkmen gas via Iran
- Hess Midstream rivede le previsioni mentre Chevron pianifica di ridurre le attività nel Bakken
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Chevron Reshapes Portfolio With Singapore Refinery Stake Exit
- Is ExxonMobil's Premium Price Justified on Permian & Guyana Presence?
- Chevron & Israel Announce Launch of New Gas Pipeline Project to Egypt
- Texas Oil Wells Are Blowing Out--and Wall Street Can't Look Away
Intervallo Giornaliero
155.57 156.75
Intervallo Annuale
132.04 168.93
- Chiusura Precedente
- 156.13
- Apertura
- 155.57
- Bid
- 156.31
- Ask
- 156.61
- Minimo
- 155.57
- Massimo
- 156.75
- Volume
- 4.038 K
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- -2.56%
- Variazione Semestrale
- -6.56%
- Variazione Annuale
- 6.81%