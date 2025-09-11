Валюты / CVX
CVX: Chevron Corporation
159.52 USD 2.09 (1.33%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVX за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 158.12, а максимальная — 160.09.
Следите за динамикой Chevron Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
158.12 160.09
Годовой диапазон
132.04 168.93
- Предыдущее закрытие
- 157.43
- Open
- 158.65
- Bid
- 159.52
- Ask
- 159.82
- Low
- 158.12
- High
- 160.09
- Объем
- 13.382 K
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- -0.56%
- 6-месячное изменение
- -4.64%
- Годовое изменение
- 9.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.