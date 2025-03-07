FiyatlarBölümler
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.3150 USD 0.0050 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CSWCZ fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 25.3200 aralığında işlem gördü.

Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.3000 25.3200
Yıllık aralık
25.0300 26.1871
Önceki kapanış
25.3200
Açılış
25.3200
Satış
25.3150
Alış
25.3180
Düşük
25.3000
Yüksek
25.3200
Hacim
32
Günlük değişim
-0.02%
Aylık değişim
-0.73%
6 aylık değişim
-1.65%
Yıllık değişim
-2.03%
