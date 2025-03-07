Dövizler / CSWCZ
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.3150 USD 0.0050 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CSWCZ fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 25.3200 aralığında işlem gördü.
Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.3000 25.3200
Yıllık aralık
25.0300 26.1871
- Önceki kapanış
- 25.3200
- Açılış
- 25.3200
- Satış
- 25.3150
- Alış
- 25.3180
- Düşük
- 25.3000
- Yüksek
- 25.3200
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- -0.02%
- Aylık değişim
- -0.73%
- 6 aylık değişim
- -1.65%
- Yıllık değişim
- -2.03%
21 Eylül, Pazar