Währungen / CSWCZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.3200 USD 0.0135 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSWCZ hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2900 bis zu einem Hoch von 25.3200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSWCZ News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Buy Great Elm Capital Corporation's GECCI, Sell Capital Southwest's CSWCZ (NASDAQ:GECC)
- Capital Southwest (CSWC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- 12 Undercovered Stocks: UPS, Palo Alto, Jumia, Chipotle And More
- Forget Main Street And Hercules: 11%-Yielding Capital Southwest Is Cheaper, Safer
- BDC Weekly Review: Q2 Credit Spread Tightening Bodes Well For NAVs
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- BDC Weekly Review: Should We Trust BDC NAVs?
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Forget Growth: 5 Big Safe Yields Worth Considering
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- An Important Warning For BDC Investors
Tagesspanne
25.2900 25.3200
Jahresspanne
25.0300 26.1871
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.3065
- Eröffnung
- 25.3200
- Bid
- 25.3200
- Ask
- 25.3230
- Tief
- 25.2900
- Hoch
- 25.3200
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- -0.71%
- 6-Monatsänderung
- -1.63%
- Jahresänderung
- -2.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K