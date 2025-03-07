KurseKategorien
Währungen / CSWCZ
Zurück zum Aktien

CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.3200 USD 0.0135 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSWCZ hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2900 bis zu einem Hoch von 25.3200 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSWCZ News

Tagesspanne
25.2900 25.3200
Jahresspanne
25.0300 26.1871
Vorheriger Schlusskurs
25.3065
Eröffnung
25.3200
Bid
25.3200
Ask
25.3230
Tief
25.2900
Hoch
25.3200
Volumen
41
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
-0.71%
6-Monatsänderung
-1.63%
Jahresänderung
-2.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K