Валюты / CSWCZ
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.2800 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSWCZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2700, а максимальная — 25.3000.
Следите за динамикой Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CSWCZ
Дневной диапазон
25.2700 25.3000
Годовой диапазон
25.0300 26.1871
- Предыдущее закрытие
- 25.2800
- Open
- 25.2800
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Low
- 25.2700
- High
- 25.3000
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.86%
- 6-месячное изменение
- -1.79%
- Годовое изменение
- -2.17%
