CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.3200 USD 0.0135 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSWCZの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2900の安値と25.3200の高値で取引されました。
Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.2900 25.3200
1年のレンジ
25.0300 26.1871
- 以前の終値
- 25.3065
- 始値
- 25.3200
- 買値
- 25.3200
- 買値
- 25.3230
- 安値
- 25.2900
- 高値
- 25.3200
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- -0.71%
- 6ヶ月の変化
- -1.63%
- 1年の変化
- -2.01%
