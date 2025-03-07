货币 / CSWCZ
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.3200 USD 0.0400 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CSWCZ汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.2900和高点25.3250进行交易。
关注Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CSWCZ新闻
日范围
25.2900 25.3250
年范围
25.0300 26.1871
- 前一天收盘价
- 25.2800
- 开盘价
- 25.3000
- 卖价
- 25.3200
- 买价
- 25.3230
- 最低价
- 25.2900
- 最高价
- 25.3250
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -0.71%
- 6个月变化
- -1.63%
- 年变化
- -2.01%
