Divisas / CSWCZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.3065 USD 0.0265 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CSWCZ de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.2900, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3250.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSWCZ News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Buy Great Elm Capital Corporation's GECCI, Sell Capital Southwest's CSWCZ (NASDAQ:GECC)
- Capital Southwest (CSWC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- 12 Undercovered Stocks: UPS, Palo Alto, Jumia, Chipotle And More
- Forget Main Street And Hercules: 11%-Yielding Capital Southwest Is Cheaper, Safer
- BDC Weekly Review: Q2 Credit Spread Tightening Bodes Well For NAVs
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- BDC Weekly Review: Should We Trust BDC NAVs?
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
- Forget Growth: 5 Big Safe Yields Worth Considering
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (NASDAQ:GBDC)
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- An Important Warning For BDC Investors
Rango diario
25.2900 25.3250
Rango anual
25.0300 26.1871
- Cierres anteriores
- 25.2800
- Open
- 25.3000
- Bid
- 25.3065
- Ask
- 25.3095
- Low
- 25.2900
- High
- 25.3250
- Volumen
- 43
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- -0.76%
- Cambio a 6 meses
- -1.68%
- Cambio anual
- -2.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B