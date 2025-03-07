CotizacionesSecciones
CSWCZ
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.3065 USD 0.0265 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CSWCZ de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.2900, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3250.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
25.2900 25.3250
Rango anual
25.0300 26.1871
Cierres anteriores
25.2800
Open
25.3000
Bid
25.3065
Ask
25.3095
Low
25.2900
High
25.3250
Volumen
43
Cambio diario
0.10%
Cambio mensual
-0.76%
Cambio a 6 meses
-1.68%
Cambio anual
-2.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B