CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.2900 USD 0.0165 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSWCZ para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.2900 e o mais alto foi 25.3200.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
25.2900 25.3200
Faixa anual
25.0300 26.1871
- Fechamento anterior
- 25.3065
- Open
- 25.3011
- Bid
- 25.2900
- Ask
- 25.2930
- Low
- 25.2900
- High
- 25.3200
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- -0.82%
- Mudança de 6 meses
- -1.75%
- Mudança anual
- -2.13%
