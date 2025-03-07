Devises / CSWCZ
CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.3150 USD 0.0050 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSWCZ a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.3000 et à un maximum de 25.3200.
Suivez la dynamique Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CSWCZ Nouvelles
Range quotidien
25.3000 25.3200
Range Annuel
25.0300 26.1871
- Clôture Précédente
- 25.3200
- Ouverture
- 25.3200
- Bid
- 25.3150
- Ask
- 25.3180
- Plus Bas
- 25.3000
- Plus Haut
- 25.3200
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- -0.73%
- Changement à 6 Mois
- -1.65%
- Changement Annuel
- -2.03%
