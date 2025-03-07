CotationsSections
Devises / CSWCZ
Retour à Actions

CSWCZ: Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.3150 USD 0.0050 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CSWCZ a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.3000 et à un maximum de 25.3200.

Suivez la dynamique Capital Southwest Corporation - 7.75% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSWCZ Nouvelles

Range quotidien
25.3000 25.3200
Range Annuel
25.0300 26.1871
Clôture Précédente
25.3200
Ouverture
25.3200
Bid
25.3150
Ask
25.3180
Plus Bas
25.3000
Plus Haut
25.3200
Volume
32
Changement quotidien
-0.02%
Changement Mensuel
-0.73%
Changement à 6 Mois
-1.65%
Changement Annuel
-2.03%
20 septembre, samedi