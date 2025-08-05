Dövizler / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
120.12 USD 2.63 (2.14%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRUS fiyatı bugün -2.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.32 ve Yüksek fiyatı olarak 122.22 aralığında işlem gördü.
Cirrus Logic Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
118.32 122.22
Yıllık aralık
75.83 126.04
- Önceki kapanış
- 122.75
- Açılış
- 122.22
- Satış
- 120.12
- Alış
- 120.42
- Düşük
- 118.32
- Yüksek
- 122.22
- Hacim
- 1.844 K
- Günlük değişim
- -2.14%
- Aylık değişim
- 6.74%
- 6 aylık değişim
- 20.53%
- Yıllık değişim
- -2.40%
21 Eylül, Pazar