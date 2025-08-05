FiyatlarBölümler
Dövizler / CRUS
Geri dön - Hisse senetleri

CRUS: Cirrus Logic Inc

120.12 USD 2.63 (2.14%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRUS fiyatı bugün -2.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.32 ve Yüksek fiyatı olarak 122.22 aralığında işlem gördü.

Cirrus Logic Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRUS haberleri

Günlük aralık
118.32 122.22
Yıllık aralık
75.83 126.04
Önceki kapanış
122.75
Açılış
122.22
Satış
120.12
Alış
120.42
Düşük
118.32
Yüksek
122.22
Hacim
1.844 K
Günlük değişim
-2.14%
Aylık değişim
6.74%
6 aylık değişim
20.53%
Yıllık değişim
-2.40%
21 Eylül, Pazar