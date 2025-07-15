货币 / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
118.98 USD 0.24 (0.20%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRUS汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点118.98和高点119.35进行交易。
关注Cirrus Logic Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRUS新闻
- Stifel上调Cirrus Logic目标价至130美元，此前为120美元
- Cirrus Logic stock price target raised to $130 from $120 at Stifel
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- CRUS, GlobalFoundries Deepen Alliance on Next-Gen Chip Technologies
- Cirrus Logic stock rating reaffirmed at Buy by Stifel on expanded foundry partnership
- Cirrus Logic and GlobalFoundries expand partnership for chip development
- Cirrus Logic at KeyBanc Forum: Strategic Diversification Insights
- Cirrus Logic: Cheaper, But Still Dependent (NASDAQ:CRUS)
- CRDO Rises 79% YTD: How Should Investors Approach the Stock?
- Don't Overlook Cirrus Logic (CRUS) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Cirrus Logic stock rises after Q1 beat, Benchmark reiterates Buy
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock, maintains $120 target
- CRUS Q1 Earnings & Sales Top, Rise Y/Y on Diversified Market Tailwinds
- Cirrus Logic (CRUS) Q1 EPS Jumps 35%
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cirrus Logic Q1 FY26 presentation: Revenue growth and product diversification accelerate
- Cirrus earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Cirrus Logic shares leap 5% as Q1 earnings exceed expectations
- The Bigger Story Underneath the Microsoft Hack
- Navitas Semiconductor (NVTS) Surges 24.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock ahead of earnings
- Steve Jobs Dreamed it. Elon Musk Is Making it Fruitful.
日范围
118.98 119.35
年范围
75.83 126.04
- 前一天收盘价
- 118.74
- 开盘价
- 119.11
- 卖价
- 118.98
- 买价
- 119.28
- 最低价
- 118.98
- 最高价
- 119.35
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 5.72%
- 6个月变化
- 19.39%
- 年变化
- -3.32%
