Valute / CRUS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CRUS: Cirrus Logic Inc
120.12 USD 2.63 (2.14%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRUS ha avuto una variazione del -2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 118.32 e ad un massimo di 122.22.
Segui le dinamiche di Cirrus Logic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRUS News
- Thomas, Vice Presidente Esecutivo di Cirrus Logic, vende azioni per 1,35 milioni di dollari
- Thomas, Cirrus Logic EVP, sells $1.35 million in shares
- Il dirigente di Cirrus Logic Baumgartner vende azioni per 1,1 milioni di dollari
- Cirrus Logic EVP Baumgartner sells $1.1m in shares
- Cirrus Logic's Moderately Valued Price Suggests Patience (NASDAQ:CRUS)
- Obiettivo di prezzo per le azioni Cirrus Logic alzato a $130 da $120 da Stifel
- Cirrus Logic stock price target raised to $130 from $120 at Stifel
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- CRUS, GlobalFoundries Deepen Alliance on Next-Gen Chip Technologies
- Cirrus Logic stock rating reaffirmed at Buy by Stifel on expanded foundry partnership
- Cirrus Logic and GlobalFoundries expand partnership for chip development
- Cirrus Logic at KeyBanc Forum: Strategic Diversification Insights
- Cirrus Logic: Cheaper, But Still Dependent (NASDAQ:CRUS)
- CRDO Rises 79% YTD: How Should Investors Approach the Stock?
- Don't Overlook Cirrus Logic (CRUS) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Cirrus Logic stock rises after Q1 beat, Benchmark reiterates Buy
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock, maintains $120 target
- CRUS Q1 Earnings & Sales Top, Rise Y/Y on Diversified Market Tailwinds
- Cirrus Logic (CRUS) Q1 EPS Jumps 35%
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cirrus Logic Q1 FY26 presentation: Revenue growth and product diversification accelerate
- Cirrus earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Cirrus Logic shares leap 5% as Q1 earnings exceed expectations
Intervallo Giornaliero
118.32 122.22
Intervallo Annuale
75.83 126.04
- Chiusura Precedente
- 122.75
- Apertura
- 122.22
- Bid
- 120.12
- Ask
- 120.42
- Minimo
- 118.32
- Massimo
- 122.22
- Volume
- 1.844 K
- Variazione giornaliera
- -2.14%
- Variazione Mensile
- 6.74%
- Variazione Semestrale
- 20.53%
- Variazione Annuale
- -2.40%
20 settembre, sabato