CRUS: Cirrus Logic Inc

120.12 USD 2.63 (2.14%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRUS ha avuto una variazione del -2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 118.32 e ad un massimo di 122.22.

Segui le dinamiche di Cirrus Logic Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
118.32 122.22
Intervallo Annuale
75.83 126.04
Chiusura Precedente
122.75
Apertura
122.22
Bid
120.12
Ask
120.42
Minimo
118.32
Massimo
122.22
Volume
1.844 K
Variazione giornaliera
-2.14%
Variazione Mensile
6.74%
Variazione Semestrale
20.53%
Variazione Annuale
-2.40%
