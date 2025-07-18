Divisas / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
119.17 USD 0.43 (0.36%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRUS de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 117.33, mientras que el máximo ha alcanzado 121.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cirrus Logic Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
117.33 121.12
Rango anual
75.83 126.04
- Cierres anteriores
- 118.74
- Open
- 118.94
- Bid
- 119.17
- Ask
- 119.47
- Low
- 117.33
- High
- 121.12
- Volumen
- 687
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- 5.89%
- Cambio a 6 meses
- 19.58%
- Cambio anual
- -3.17%
