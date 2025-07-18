CotizacionesSecciones
Divisas / CRUS
Volver a Acciones

CRUS: Cirrus Logic Inc

119.17 USD 0.43 (0.36%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRUS de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 117.33, mientras que el máximo ha alcanzado 121.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cirrus Logic Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRUS News

Rango diario
117.33 121.12
Rango anual
75.83 126.04
Cierres anteriores
118.74
Open
118.94
Bid
119.17
Ask
119.47
Low
117.33
High
121.12
Volumen
687
Cambio diario
0.36%
Cambio mensual
5.89%
Cambio a 6 meses
19.58%
Cambio anual
-3.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B