CRUS: Cirrus Logic Inc
120.12 USD 2.63 (2.14%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRUS a changé de -2.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.32 et à un maximum de 122.22.
Suivez la dynamique Cirrus Logic Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CRUS Nouvelles
- Scott Thomas, vice-président exécutif de Cirrus Logic, vend des actions pour 1,35 million $
- Thomas, Cirrus Logic EVP, sells $1.35 million in shares
- Le vice-président exécutif de Cirrus Logic vend des actions pour 1,1 million $
- Cirrus Logic EVP Baumgartner sells $1.1m in shares
- Cirrus Logic's Moderately Valued Price Suggests Patience (NASDAQ:CRUS)
- L’objectif de cours de Cirrus Logic relevé à 130$ contre 120$ par Stifel
- Cirrus Logic stock price target raised to $130 from $120 at Stifel
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- CRUS, GlobalFoundries Deepen Alliance on Next-Gen Chip Technologies
- Cirrus Logic stock rating reaffirmed at Buy by Stifel on expanded foundry partnership
- Cirrus Logic and GlobalFoundries expand partnership for chip development
- Cirrus Logic at KeyBanc Forum: Strategic Diversification Insights
- Cirrus Logic: Cheaper, But Still Dependent (NASDAQ:CRUS)
- CRDO Rises 79% YTD: How Should Investors Approach the Stock?
- Don't Overlook Cirrus Logic (CRUS) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Cirrus Logic stock rises after Q1 beat, Benchmark reiterates Buy
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock, maintains $120 target
- CRUS Q1 Earnings & Sales Top, Rise Y/Y on Diversified Market Tailwinds
- Cirrus Logic (CRUS) Q1 EPS Jumps 35%
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cirrus Logic Q1 FY26 presentation: Revenue growth and product diversification accelerate
- Cirrus earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Cirrus Logic shares leap 5% as Q1 earnings exceed expectations
Range quotidien
118.32 122.22
Range Annuel
75.83 126.04
- Clôture Précédente
- 122.75
- Ouverture
- 122.22
- Bid
- 120.12
- Ask
- 120.42
- Plus Bas
- 118.32
- Plus Haut
- 122.22
- Volume
- 1.844 K
- Changement quotidien
- -2.14%
- Changement Mensuel
- 6.74%
- Changement à 6 Mois
- 20.53%
- Changement Annuel
- -2.40%
20 septembre, samedi