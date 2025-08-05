CotationsSections
Devises / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc

120.12 USD 2.63 (2.14%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRUS a changé de -2.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.32 et à un maximum de 122.22.

Suivez la dynamique Cirrus Logic Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
118.32 122.22
Range Annuel
75.83 126.04
Clôture Précédente
122.75
Ouverture
122.22
Bid
120.12
Ask
120.42
Plus Bas
118.32
Plus Haut
122.22
Volume
1.844 K
Changement quotidien
-2.14%
Changement Mensuel
6.74%
Changement à 6 Mois
20.53%
Changement Annuel
-2.40%
