통화 / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
120.12 USD 2.63 (2.14%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRUS 환율이 오늘 -2.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 118.32이고 고가는 122.22이었습니다.
Cirrus Logic Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CRUS News
- 시러스 로직 임원, 135만 달러 상당 주식 매각
- Thomas, Cirrus Logic EVP, sells $1.35 million in shares
- 시러스 로직 부사장, 110만 달러 상당 주식 매도
- Cirrus Logic EVP Baumgartner sells $1.1m in shares
- Cirrus Logic's Moderately Valued Price Suggests Patience (NASDAQ:CRUS)
- 서큘러스 로직 목표 주가, Stifel에서 130달러로 상향 조정
- Cirrus Logic stock price target raised to $130 from $120 at Stifel
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- CRUS, GlobalFoundries Deepen Alliance on Next-Gen Chip Technologies
- Cirrus Logic stock rating reaffirmed at Buy by Stifel on expanded foundry partnership
- Cirrus Logic and GlobalFoundries expand partnership for chip development
- Cirrus Logic at KeyBanc Forum: Strategic Diversification Insights
- Cirrus Logic: Cheaper, But Still Dependent (NASDAQ:CRUS)
- CRDO Rises 79% YTD: How Should Investors Approach the Stock?
- Don't Overlook Cirrus Logic (CRUS) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Cirrus Logic stock rises after Q1 beat, Benchmark reiterates Buy
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock, maintains $120 target
- CRUS Q1 Earnings & Sales Top, Rise Y/Y on Diversified Market Tailwinds
- Cirrus Logic (CRUS) Q1 EPS Jumps 35%
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cirrus Logic Q1 FY26 presentation: Revenue growth and product diversification accelerate
- Cirrus earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Cirrus Logic shares leap 5% as Q1 earnings exceed expectations
일일 변동 비율
118.32 122.22
년간 변동
75.83 126.04
- 이전 종가
- 122.75
- 시가
- 122.22
- Bid
- 120.12
- Ask
- 120.42
- 저가
- 118.32
- 고가
- 122.22
- 볼륨
- 1.844 K
- 일일 변동
- -2.14%
- 월 변동
- 6.74%
- 6개월 변동
- 20.53%
- 년간 변동율
- -2.40%
