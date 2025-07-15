КотировкиРазделы
CRUS: Cirrus Logic Inc

118.74 USD 2.16 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRUS за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.25, а максимальная — 118.90.

Следите за динамикой Cirrus Logic Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
116.25 118.90
Годовой диапазон
75.83 126.04
Предыдущее закрытие
116.58
Open
117.29
Bid
118.74
Ask
119.04
Low
116.25
High
118.90
Объем
779
Дневное изменение
1.85%
Месячное изменение
5.51%
6-месячное изменение
19.15%
Годовое изменение
-3.52%
