Валюты / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
118.74 USD 2.16 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRUS за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.25, а максимальная — 118.90.
Следите за динамикой Cirrus Logic Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRUS
- Stifel повышает целевую цену акций Cirrus Logic до $130 с $120
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- CRUS, GlobalFoundries Deepen Alliance on Next-Gen Chip Technologies
- Cirrus Logic stock rating reaffirmed at Buy by Stifel on expanded foundry partnership
- Cirrus Logic and GlobalFoundries expand partnership for chip development
- Cirrus Logic at KeyBanc Forum: Strategic Diversification Insights
- Cirrus Logic: Cheaper, But Still Dependent (NASDAQ:CRUS)
- CRDO Rises 79% YTD: How Should Investors Approach the Stock?
- Don't Overlook Cirrus Logic (CRUS) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Cirrus Logic stock rises after Q1 beat, Benchmark reiterates Buy
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock, maintains $120 target
- CRUS Q1 Earnings & Sales Top, Rise Y/Y on Diversified Market Tailwinds
- Cirrus Logic (CRUS) Q1 EPS Jumps 35%
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cirrus Logic Q1 FY26 presentation: Revenue growth and product diversification accelerate
- Cirrus earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Cirrus Logic shares leap 5% as Q1 earnings exceed expectations
- Steve Jobs Dreamed it. Elon Musk Is Making it Fruitful.
- The Bigger Story Underneath the Microsoft Hack
- Navitas Semiconductor (NVTS) Surges 24.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock ahead of earnings
Дневной диапазон
116.25 118.90
Годовой диапазон
75.83 126.04
- Предыдущее закрытие
- 116.58
- Open
- 117.29
- Bid
- 118.74
- Ask
- 119.04
- Low
- 116.25
- High
- 118.90
- Объем
- 779
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 5.51%
- 6-месячное изменение
- 19.15%
- Годовое изменение
- -3.52%
