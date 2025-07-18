Moedas / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
120.65 USD 1.48 (1.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRUS para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 120.51 e o mais alto foi 121.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Cirrus Logic Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRUS Notícias
Faixa diária
120.51 121.49
Faixa anual
75.83 126.04
- Fechamento anterior
- 119.17
- Open
- 120.81
- Bid
- 120.65
- Ask
- 120.95
- Low
- 120.51
- High
- 121.49
- Volume
- 33
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- 7.21%
- Mudança de 6 meses
- 21.06%
- Mudança anual
- -1.97%
