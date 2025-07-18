通貨 / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
122.75 USD 3.58 (3.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRUSの今日の為替レートは、3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり120.21の安値と122.85の高値で取引されました。
Cirrus Logic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRUS News
- Cirrus Logic's Moderately Valued Price Suggests Patience (NASDAQ:CRUS)
- Stifelがサーラスロジックの目標株価を120ドルから130ドルに引き上げ
- Cirrus Logic stock price target raised to $130 from $120 at Stifel
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- CRUS, GlobalFoundries Deepen Alliance on Next-Gen Chip Technologies
- Cirrus Logic stock rating reaffirmed at Buy by Stifel on expanded foundry partnership
- Cirrus Logic and GlobalFoundries expand partnership for chip development
- Cirrus Logic at KeyBanc Forum: Strategic Diversification Insights
- Cirrus Logic: Cheaper, But Still Dependent (NASDAQ:CRUS)
- CRDO Rises 79% YTD: How Should Investors Approach the Stock?
- Don't Overlook Cirrus Logic (CRUS) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Cirrus Logic stock rises after Q1 beat, Benchmark reiterates Buy
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock, maintains $120 target
- CRUS Q1 Earnings & Sales Top, Rise Y/Y on Diversified Market Tailwinds
- Cirrus Logic (CRUS) Q1 EPS Jumps 35%
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cirrus Logic Q1 FY26 presentation: Revenue growth and product diversification accelerate
- Cirrus earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Cirrus Logic shares leap 5% as Q1 earnings exceed expectations
- Steve Jobs Dreamed it. Elon Musk Is Making it Fruitful.
- The Bigger Story Underneath the Microsoft Hack
- Navitas Semiconductor (NVTS) Surges 24.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock ahead of earnings
1日のレンジ
120.21 122.85
1年のレンジ
75.83 126.04
- 以前の終値
- 119.17
- 始値
- 120.81
- 買値
- 122.75
- 買値
- 123.05
- 安値
- 120.21
- 高値
- 122.85
- 出来高
- 894
- 1日の変化
- 3.00%
- 1ヶ月の変化
- 9.07%
- 6ヶ月の変化
- 23.17%
- 1年の変化
- -0.26%
