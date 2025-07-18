クォートセクション
通貨 / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc

122.75 USD 3.58 (3.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRUSの今日の為替レートは、3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり120.21の安値と122.85の高値で取引されました。

Cirrus Logic Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
120.21 122.85
1年のレンジ
75.83 126.04
以前の終値
119.17
始値
120.81
買値
122.75
買値
123.05
安値
120.21
高値
122.85
出来高
894
1日の変化
3.00%
1ヶ月の変化
9.07%
6ヶ月の変化
23.17%
1年の変化
-0.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K