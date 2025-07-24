KurseKategorien
Währungen / CRUS
Zurück zum Aktien

CRUS: Cirrus Logic Inc

122.75 USD 3.58 (3.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRUS hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.21 bis zu einem Hoch von 122.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cirrus Logic Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRUS News

Tagesspanne
120.21 122.85
Jahresspanne
75.83 126.04
Vorheriger Schlusskurs
119.17
Eröffnung
120.81
Bid
122.75
Ask
123.05
Tief
120.21
Hoch
122.85
Volumen
894
Tagesänderung
3.00%
Monatsänderung
9.07%
6-Monatsänderung
23.17%
Jahresänderung
-0.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K