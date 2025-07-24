Währungen / CRUS
CRUS: Cirrus Logic Inc
122.75 USD 3.58 (3.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRUS hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.21 bis zu einem Hoch von 122.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cirrus Logic Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CRUS News
- Insider-Verkauf bei Cirrus Logic: EVP veräußert Aktien im Wert von 1,35 Mio. US-Dollar
- Insider-Verkauf bei Cirrus Logic: Vorstand veräußert Aktien im Wert von 1,1 Mio. US-Dollar
- Cirrus Logic's Moderately Valued Price Suggests Patience (NASDAQ:CRUS)
- Stifel hebt Kursziel für Cirrus Logic auf 130 US-Dollar an
- Cirrus Logic stock price target raised to $130 from $120 at Stifel
- Credo's Q1 Earnings and Sales Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Pinpointing Skyworks Loss At Apple And More (NASDAQ:SWKS)
- CRUS, GlobalFoundries Deepen Alliance on Next-Gen Chip Technologies
- Cirrus Logic stock rating reaffirmed at Buy by Stifel on expanded foundry partnership
- Cirrus Logic and GlobalFoundries expand partnership for chip development
- Cirrus Logic at KeyBanc Forum: Strategic Diversification Insights
- Cirrus Logic: Cheaper, But Still Dependent (NASDAQ:CRUS)
- CRDO Rises 79% YTD: How Should Investors Approach the Stock?
- Don't Overlook Cirrus Logic (CRUS) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Cirrus Logic stock rises after Q1 beat, Benchmark reiterates Buy
- Stifel reiterates Buy rating on Cirrus Logic stock, maintains $120 target
- CRUS Q1 Earnings & Sales Top, Rise Y/Y on Diversified Market Tailwinds
- Cirrus Logic (CRUS) Q1 EPS Jumps 35%
- Cirrus Logic, Inc. (CRUS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cirrus Logic Q1 FY26 presentation: Revenue growth and product diversification accelerate
- Cirrus earnings beat by $0.43, revenue topped estimates
- Cirrus Logic shares leap 5% as Q1 earnings exceed expectations
- Steve Jobs Dreamed it. Elon Musk Is Making it Fruitful.
- The Bigger Story Underneath the Microsoft Hack
Tagesspanne
120.21 122.85
Jahresspanne
75.83 126.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.17
- Eröffnung
- 120.81
- Bid
- 122.75
- Ask
- 123.05
- Tief
- 120.21
- Hoch
- 122.85
- Volumen
- 894
- Tagesänderung
- 3.00%
- Monatsänderung
- 9.07%
- 6-Monatsänderung
- 23.17%
- Jahresänderung
- -0.26%
