FiyatlarBölümler
Dövizler / CPT
Geri dön - Hisse senetleri

CPT: Camden Property Trust

107.94 USD 0.64 (0.60%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPT fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.91 ve Yüksek fiyatı olarak 108.83 aralığında işlem gördü.

Camden Property Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPT haberleri

Günlük aralık
106.91 108.83
Yıllık aralık
102.35 127.65
Önceki kapanış
107.30
Açılış
107.57
Satış
107.94
Alış
108.24
Düşük
106.91
Yüksek
108.83
Hacim
1.442 K
Günlük değişim
0.60%
Aylık değişim
-3.10%
6 aylık değişim
-11.69%
Yıllık değişim
-13.04%
21 Eylül, Pazar