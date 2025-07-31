Dövizler / CPT
CPT: Camden Property Trust
107.94 USD 0.64 (0.60%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPT fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.91 ve Yüksek fiyatı olarak 108.83 aralığında işlem gördü.
Camden Property Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CPT haberleri
- Goldman Sachs, kira piyasası endişeleriyle American Homes 4 Rent hissesini düşürdü
- Goldman Sachs downgrades American Homes 4 Rent stock on rental market concerns
- Goldman Sachs, zayıf kira artışı beklentisiyle Camden Property Trust hissesini Sat’a düşürdü
- Goldman Sachs downgrades Camden Property Trust stock rating to Sell on weak rent growth outlook
- Camden Property Trust üçüncü çeyrek için hisse başına 1,05 dolar temettü açıkladı
- Camden Property Trust declares $1.05 per share Q3 dividend
- Cool Enough For Cuts
- Camden Property Trust at BofA Securities Conference: Strategic Insights Amid Market Volatility
- Slacking Into A Rate Cut
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- 3 Dividend Stocks I Plan to Invest $250 Into This Week for Passive Income
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- Camden Property Trust stock price target lowered to $123 at Truist Securities
- Stifel upgrades Camden Property Trust stock rating to Buy on Sunbelt recovery
- Why I Stopped Buying Rental Properties To Buy REITs Instead
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- S&P 500: Profit Margins Cannot Hold
- Camden Property Trust Q2 2025 slides: Core FFO beats guidance, full-year outlook raised
- Camden Property: Looking Ahead, An Imminent Inflection (NYSE:CPT)
- Camden Property Trust (CPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Camden Property Trust beats Q2 2025 forecasts
- Camden's Q2 FFO & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
- Compared to Estimates, Camden (CPT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Camden (CPT) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
Günlük aralık
106.91 108.83
Yıllık aralık
102.35 127.65
- Önceki kapanış
- 107.30
- Açılış
- 107.57
- Satış
- 107.94
- Alış
- 108.24
- Düşük
- 106.91
- Yüksek
- 108.83
- Hacim
- 1.442 K
- Günlük değişim
- 0.60%
- Aylık değişim
- -3.10%
- 6 aylık değişim
- -11.69%
- Yıllık değişim
- -13.04%
21 Eylül, Pazar