CPT: Camden Property Trust
107.30 USD 0.82 (0.77%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPTの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり106.24の安値と107.75の高値で取引されました。
Camden Property Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
106.24 107.75
1年のレンジ
102.35 127.65
- 以前の終値
- 106.48
- 始値
- 106.81
- 買値
- 107.30
- 買値
- 107.60
- 安値
- 106.24
- 高値
- 107.75
- 出来高
- 1.779 K
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- -3.67%
- 6ヶ月の変化
- -12.21%
- 1年の変化
- -13.55%
