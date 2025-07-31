통화 / CPT
CPT: Camden Property Trust
107.94 USD 0.64 (0.60%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPT 환율이 오늘 0.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 106.91이고 고가는 108.83이었습니다.
Camden Property Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
106.91 108.83
년간 변동
102.35 127.65
- 이전 종가
- 107.30
- 시가
- 107.57
- Bid
- 107.94
- Ask
- 108.24
- 저가
- 106.91
- 고가
- 108.83
- 볼륨
- 1.442 K
- 일일 변동
- 0.60%
- 월 변동
- -3.10%
- 6개월 변동
- -11.69%
- 년간 변동율
- -13.04%
