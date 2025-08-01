CotizacionesSecciones
CPT: Camden Property Trust

106.48 USD 0.60 (0.56%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CPT de hoy ha cambiado un -0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.18, mientras que el máximo ha alcanzado 108.57.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
106.18 108.57
Rango anual
102.35 127.65
Cierres anteriores
107.08
Open
106.38
Bid
106.48
Ask
106.78
Low
106.18
High
108.57
Volumen
2.495 K
Cambio diario
-0.56%
Cambio mensual
-4.41%
Cambio a 6 meses
-12.89%
Cambio anual
-14.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B