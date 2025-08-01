Divisas / CPT
CPT: Camden Property Trust
106.48 USD 0.60 (0.56%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPT de hoy ha cambiado un -0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.18, mientras que el máximo ha alcanzado 108.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Camden Property Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CPT News
- Goldman Sachs degrada acciones de American Homes 4 Rent por preocupaciones del mercado
- Goldman Sachs rebaja la calificación de las acciones de Camden Property Trust a Vender debido a débiles perspectivas de crecimiento de alquileres
- Camden Property Trust declara dividendo de 1,05 dólares por acción para el tercer trimestre
- Cool Enough For Cuts
- Camden Property Trust en la Conferencia de BofA Securities: Perspectivas estratégicas en medio de la volatilidad del mercado
- Slacking Into A Rate Cut
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- 3 Dividend Stocks I Plan to Invest $250 Into This Week for Passive Income
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- Camden Property Trust stock price target lowered to $123 at Truist Securities
- Stifel upgrades Camden Property Trust stock rating to Buy on Sunbelt recovery
- Why I Stopped Buying Rental Properties To Buy REITs Instead
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- S&P 500: Profit Margins Cannot Hold
- Camden Property Trust Q2 2025 slides: Core FFO beats guidance, full-year outlook raised
- Camden Property: Looking Ahead, An Imminent Inflection (NYSE:CPT)
- Camden Property Trust (CPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
106.18 108.57
Rango anual
102.35 127.65
- Cierres anteriores
- 107.08
- Open
- 106.38
- Bid
- 106.48
- Ask
- 106.78
- Low
- 106.18
- High
- 108.57
- Volumen
- 2.495 K
- Cambio diario
- -0.56%
- Cambio mensual
- -4.41%
- Cambio a 6 meses
- -12.89%
- Cambio anual
- -14.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B