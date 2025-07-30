КотировкиРазделы
CPT: Camden Property Trust

107.08 USD 1.31 (1.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPT за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.90, а максимальная — 108.95.

Следите за динамикой Camden Property Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CPT

Дневной диапазон
106.90 108.95
Годовой диапазон
102.35 127.65
Предыдущее закрытие
108.39
Open
108.94
Bid
107.08
Ask
107.38
Low
106.90
High
108.95
Объем
1.715 K
Дневное изменение
-1.21%
Месячное изменение
-3.87%
6-месячное изменение
-12.39%
Годовое изменение
-13.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.