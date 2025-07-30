Валюты / CPT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CPT: Camden Property Trust
107.08 USD 1.31 (1.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPT за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.90, а максимальная — 108.95.
Следите за динамикой Camden Property Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CPT
- Camden Property Trust объявляет дивиденды за третий квартал в размере $1,05 на акцию
- Camden Property Trust declares $1.05 per share Q3 dividend
- Cool Enough For Cuts
- Camden Property Trust at BofA Securities Conference: Strategic Insights Amid Market Volatility
- Slacking Into A Rate Cut
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- 3 Dividend Stocks I Plan to Invest $250 Into This Week for Passive Income
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- Camden Property Trust stock price target lowered to $123 at Truist Securities
- Stifel upgrades Camden Property Trust stock rating to Buy on Sunbelt recovery
- Why I Stopped Buying Rental Properties To Buy REITs Instead
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- S&P 500: Profit Margins Cannot Hold
- Camden Property Trust Q2 2025 slides: Core FFO beats guidance, full-year outlook raised
- Camden Property: Looking Ahead, An Imminent Inflection (NYSE:CPT)
- Camden Property Trust (CPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Camden Property Trust beats Q2 2025 forecasts
- Camden's Q2 FFO & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
- Compared to Estimates, Camden (CPT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Camden (CPT) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Camden Property earnings beat by $0.42, revenue topped estimates
- Invitation Home (INVH) Meets Q2 FFO Estimates
- Essex Property Q2 Core FFO Beats Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Essex Property Q2 Core FFO & Revenues Beat Estimates, '25 Views Raised
Дневной диапазон
106.90 108.95
Годовой диапазон
102.35 127.65
- Предыдущее закрытие
- 108.39
- Open
- 108.94
- Bid
- 107.08
- Ask
- 107.38
- Low
- 106.90
- High
- 108.95
- Объем
- 1.715 K
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- -3.87%
- 6-месячное изменение
- -12.39%
- Годовое изменение
- -13.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.