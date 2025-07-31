Währungen / CPT
CPT: Camden Property Trust
107.30 USD 0.82 (0.77%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPT hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.24 bis zu einem Hoch von 107.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Camden Property Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
106.24 107.75
Jahresspanne
102.35 127.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.48
- Eröffnung
- 106.81
- Bid
- 107.30
- Ask
- 107.60
- Tief
- 106.24
- Hoch
- 107.75
- Volumen
- 1.779 K
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -3.67%
- 6-Monatsänderung
- -12.21%
- Jahresänderung
- -13.55%
