CPT: Camden Property Trust
107.94 USD 0.64 (0.60%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPT a changé de 0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.91 et à un maximum de 108.83.
Suivez la dynamique Camden Property Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPT Nouvelles
- Goldman Sachs dégrade l’action American Homes 4 Rent en raison de préoccupations sur le marché locatif
- Goldman Sachs dégrade l’action Camden Property Trust à "Vendre" en raison de perspectives de croissance des loyers faibles
- Camden Property Trust déclare un dividende de 1,05 $ par action pour le T3
- Camden Property Trust à la conférence de BofA Securities : Perspectives stratégiques face à la volatilité du marché
Range quotidien
106.91 108.83
Range Annuel
102.35 127.65
- Clôture Précédente
- 107.30
- Ouverture
- 107.57
- Bid
- 107.94
- Ask
- 108.24
- Plus Bas
- 106.91
- Plus Haut
- 108.83
- Volume
- 1.442 K
- Changement quotidien
- 0.60%
- Changement Mensuel
- -3.10%
- Changement à 6 Mois
- -11.69%
- Changement Annuel
- -13.04%
20 septembre, samedi