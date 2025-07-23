Dövizler / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
39.73 USD 0.47 (1.20%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COCO fiyatı bugün 1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.34 ve Yüksek fiyatı olarak 39.83 aralığında işlem gördü.
The Vita Coco Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
38.34 39.83
Yıllık aralık
25.79 42.81
- Önceki kapanış
- 39.26
- Açılış
- 39.35
- Satış
- 39.73
- Alış
- 40.03
- Düşük
- 38.34
- Yüksek
- 39.83
- Hacim
- 3.103 K
- Günlük değişim
- 1.20%
- Aylık değişim
- 12.36%
- 6 aylık değişim
- 29.62%
- Yıllık değişim
- 39.01%
21 Eylül, Pazar