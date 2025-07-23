FiyatlarBölümler
Dövizler / COCO
Geri dön - Hisse senetleri

COCO: The Vita Coco Company Inc

39.73 USD 0.47 (1.20%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COCO fiyatı bugün 1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.34 ve Yüksek fiyatı olarak 39.83 aralığında işlem gördü.

The Vita Coco Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COCO haberleri

Günlük aralık
38.34 39.83
Yıllık aralık
25.79 42.81
Önceki kapanış
39.26
Açılış
39.35
Satış
39.73
Alış
40.03
Düşük
38.34
Yüksek
39.83
Hacim
3.103 K
Günlük değişim
1.20%
Aylık değişim
12.36%
6 aylık değişim
29.62%
Yıllık değişim
39.01%
21 Eylül, Pazar