通貨 / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
39.26 USD 3.04 (7.19%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COCOの今日の為替レートは、-7.19%変化しました。日中、通貨は1あたり39.15の安値と40.82の高値で取引されました。
The Vita Coco Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
39.15 40.82
1年のレンジ
25.79 42.81
- 以前の終値
- 42.30
- 始値
- 39.46
- 買値
- 39.26
- 買値
- 39.56
- 安値
- 39.15
- 高値
- 40.82
- 出来高
- 9.565 K
- 1日の変化
- -7.19%
- 1ヶ月の変化
- 11.03%
- 6ヶ月の変化
- 28.09%
- 1年の変化
- 37.37%
