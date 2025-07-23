CotizacionesSecciones
Divisas / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc

42.30 USD 2.32 (5.80%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de COCO de hoy ha cambiado un 5.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.52, mientras que el máximo ha alcanzado 42.81.

Siga la dinámica de la pareja de divisas The Vita Coco Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
39.52 42.81
Rango anual
25.79 42.81
Cierres anteriores
39.98
Open
39.98
Bid
42.30
Ask
42.60
Low
39.52
High
42.81
Volumen
3.939 K
Cambio diario
5.80%
Cambio mensual
19.63%
Cambio a 6 meses
38.01%
Cambio anual
48.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B