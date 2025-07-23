Divisas / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
42.30 USD 2.32 (5.80%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COCO de hoy ha cambiado un 5.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.52, mientras que el máximo ha alcanzado 42.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Vita Coco Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COCO News
El presidente ejecutivo de Vita Coco, Kirban, vende acciones por 780.900 dólares
El director financiero de Vita Coco, Baker, vende acciones por 118.000 dólares
- Vita Coco executive chairman Kirban sells $780k in shares
- Vita Coco CFO Baker sells $118k in shares
Top 2 Risk Off Stocks That May Plunge This Month - Vita Coco (NASDAQ:COCO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
Las acciones de Vita Coco Company alcanzan máximos históricos a 40,32 dólares
- Acciones de Vita Coco alcanzan un máximo histórico de 40.32 USD
- Vita Coco Company stock hits all-time high at 40.32 USD
Vita Coco Company, Inc. (COCO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
Have $500? 4 Absurdly Cheap Stocks Long-Term Investors Should Buy Right Now.
TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
The Vita Coco Company: Still On Hold Until The Trade Situation Uncertainty Is Over (NASDAQ:COCO)
Vita Coco (COCO) Q2 EPS Beats by 5%
Vita Coco earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
Vita Coco Q2 2025 slides: 17% revenue growth continues as margins face pressure
Vita Coco Company, Inc. (COCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Procter & Gamble Stock Rises on Q4 Earnings & Sales Beat, Strong View
FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
Is the Options Market Predicting a Spike in Vita Coco Company Stock?
Rango diario
39.52 42.81
Rango anual
25.79 42.81
- Cierres anteriores
- 39.98
- Open
- 39.98
- Bid
- 42.30
- Ask
- 42.60
- Low
- 39.52
- High
- 42.81
- Volumen
- 3.939 K
- Cambio diario
- 5.80%
- Cambio mensual
- 19.63%
- Cambio a 6 meses
- 38.01%
- Cambio anual
- 48.01%
