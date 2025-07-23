Devises / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
39.73 USD 0.47 (1.20%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COCO a changé de 1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.34 et à un maximum de 39.83.
Suivez la dynamique The Vita Coco Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
COCO Nouvelles
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Le président exécutif de Vita Coco, Kirban, vend des actions pour 780,9k€
- Le directeur financier de Vita Coco, Baker, vend des actions pour 118k€
- Vita Coco executive chairman Kirban sells $780k in shares
- Vita Coco CFO Baker sells $118k in shares
- Les 2 meilleures actions à risque pourraient chuter ce mois-ci | Benzinga France
- Top 2 Risk Off Stocks That May Plunge This Month - Vita Coco (NASDAQ:COCO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- L’action de Vita Coco Company atteint un niveau record à 40,32 USD
- Vita Coco Company stock hits all-time high at 40.32 USD
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Have $500? 4 Absurdly Cheap Stocks Long-Term Investors Should Buy Right Now.
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- The Vita Coco Company: Still On Hold Until The Trade Situation Uncertainty Is Over (NASDAQ:COCO)
- Vita Coco (COCO) Q2 EPS Beats by 5%
- Vita Coco earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Vita Coco Q2 2025 slides: 17% revenue growth continues as margins face pressure
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Procter & Gamble Stock Rises on Q4 Earnings & Sales Beat, Strong View
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
Range quotidien
38.34 39.83
Range Annuel
25.79 42.81
- Clôture Précédente
- 39.26
- Ouverture
- 39.35
- Bid
- 39.73
- Ask
- 40.03
- Plus Bas
- 38.34
- Plus Haut
- 39.83
- Volume
- 3.103 K
- Changement quotidien
- 1.20%
- Changement Mensuel
- 12.36%
- Changement à 6 Mois
- 29.62%
- Changement Annuel
- 39.01%
