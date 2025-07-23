Moedas / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
40.36 USD 1.94 (4.59%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COCO para hoje mudou para -4.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.25 e o mais alto foi 40.82.
Veja a dinâmica do par de moedas The Vita Coco Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COCO Notícias
- Presidente executivo da Vita Coco, Kirban vende ações no valor de US$ 780 mil
- CFO da Vita Coco, Baker, vende ações no valor de US$ 118 mil
- Top 2 Risk Off Stocks That May Plunge This Month - Vita Coco (NASDAQ:COCO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- Ações da Vita Coco atingem máxima histórica de US$ 40,32
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Have $500? 4 Absurdly Cheap Stocks Long-Term Investors Should Buy Right Now.
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- The Vita Coco Company: Still On Hold Until The Trade Situation Uncertainty Is Over (NASDAQ:COCO)
- Vita Coco (COCO) Q2 EPS Beats by 5%
- Vita Coco earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Vita Coco Q2 2025 slides: 17% revenue growth continues as margins face pressure
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Procter & Gamble Stock Rises on Q4 Earnings & Sales Beat, Strong View
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Is the Options Market Predicting a Spike in Vita Coco Company Stock?
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
Faixa diária
39.25 40.82
Faixa anual
25.79 42.81
- Fechamento anterior
- 42.30
- Open
- 39.46
- Bid
- 40.36
- Ask
- 40.66
- Low
- 39.25
- High
- 40.82
- Volume
- 4.220 K
- Mudança diária
- -4.59%
- Mudança mensal
- 14.14%
- Mudança de 6 meses
- 31.68%
- Mudança anual
- 41.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh