통화 / COCO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
COCO: The Vita Coco Company Inc
39.73 USD 0.47 (1.20%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COCO 환율이 오늘 1.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.34이고 고가는 39.83이었습니다.
The Vita Coco Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COCO News
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Vita Coco executive chairman Kirban sells $780k in shares
- Vita Coco CFO Baker sells $118k in shares
- Top 2 Risk Off Stocks That May Plunge This Month - Vita Coco (NASDAQ:COCO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- Vita Coco 주가, 사상 최고치인 40.32 USD 기록
- Vita Coco Company stock hits all-time high at 40.32 USD
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Have $500? 4 Absurdly Cheap Stocks Long-Term Investors Should Buy Right Now.
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- The Vita Coco Company: Still On Hold Until The Trade Situation Uncertainty Is Over (NASDAQ:COCO)
- Vita Coco (COCO) Q2 EPS Beats by 5%
- Vita Coco earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Vita Coco Q2 2025 slides: 17% revenue growth continues as margins face pressure
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Procter & Gamble Stock Rises on Q4 Earnings & Sales Beat, Strong View
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Is the Options Market Predicting a Spike in Vita Coco Company Stock?
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
일일 변동 비율
38.34 39.83
년간 변동
25.79 42.81
- 이전 종가
- 39.26
- 시가
- 39.35
- Bid
- 39.73
- Ask
- 40.03
- 저가
- 38.34
- 고가
- 39.83
- 볼륨
- 3.103 K
- 일일 변동
- 1.20%
- 월 변동
- 12.36%
- 6개월 변동
- 29.62%
- 년간 변동율
- 39.01%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K