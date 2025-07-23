Währungen / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
39.26 USD 3.04 (7.19%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COCO hat sich für heute um -7.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.15 bis zu einem Hoch von 40.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Vita Coco Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.15 40.82
Jahresspanne
25.79 42.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.30
- Eröffnung
- 39.46
- Bid
- 39.26
- Ask
- 39.56
- Tief
- 39.15
- Hoch
- 40.82
- Volumen
- 9.565 K
- Tagesänderung
- -7.19%
- Monatsänderung
- 11.03%
- 6-Monatsänderung
- 28.09%
- Jahresänderung
- 37.37%
