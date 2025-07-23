KurseKategorien
Währungen / COCO
Zurück zum Aktien

COCO: The Vita Coco Company Inc

39.26 USD 3.04 (7.19%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COCO hat sich für heute um -7.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.15 bis zu einem Hoch von 40.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Vita Coco Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COCO News

Tagesspanne
39.15 40.82
Jahresspanne
25.79 42.81
Vorheriger Schlusskurs
42.30
Eröffnung
39.46
Bid
39.26
Ask
39.56
Tief
39.15
Hoch
40.82
Volumen
9.565 K
Tagesänderung
-7.19%
Monatsänderung
11.03%
6-Monatsänderung
28.09%
Jahresänderung
37.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K