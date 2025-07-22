Валюты / COCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COCO: The Vita Coco Company Inc
39.98 USD 0.19 (0.48%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COCO за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.17, а максимальная — 40.04.
Следите за динамикой The Vita Coco Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COCO
- Vita Coco executive chairman Kirban sells $780k in shares
- Vita Coco CFO Baker sells $118k in shares
- Top 2 Risk Off Stocks That May Plunge This Month - Vita Coco (NASDAQ:COCO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- Акции Vita Coco Company достигли рекордного максимума в $40,32
- Vita Coco Company stock hits all-time high at 40.32 USD
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Have $500? 4 Absurdly Cheap Stocks Long-Term Investors Should Buy Right Now.
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- The Vita Coco Company: Still On Hold Until The Trade Situation Uncertainty Is Over (NASDAQ:COCO)
- Vita Coco (COCO) Q2 EPS Beats by 5%
- Vita Coco earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Vita Coco Q2 2025 slides: 17% revenue growth continues as margins face pressure
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Procter & Gamble Stock Rises on Q4 Earnings & Sales Beat, Strong View
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Is the Options Market Predicting a Spike in Vita Coco Company Stock?
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Coca-Cola Beats on Earnings in Q2, But Falls Short on Revenues
Дневной диапазон
39.17 40.04
Годовой диапазон
25.79 40.71
- Предыдущее закрытие
- 39.79
- Open
- 39.80
- Bid
- 39.98
- Ask
- 40.28
- Low
- 39.17
- High
- 40.04
- Объем
- 1.938 K
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 13.07%
- 6-месячное изменение
- 30.44%
- Годовое изменение
- 39.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.