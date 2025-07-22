КотировкиРазделы
COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc

39.98 USD 0.19 (0.48%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COCO за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.17, а максимальная — 40.04.

Следите за динамикой The Vita Coco Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
39.17 40.04
Годовой диапазон
25.79 40.71
Предыдущее закрытие
39.79
Open
39.80
Bid
39.98
Ask
40.28
Low
39.17
High
40.04
Объем
1.938 K
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
13.07%
6-месячное изменение
30.44%
Годовое изменение
39.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.