COCO: The Vita Coco Company Inc

39.73 USD 0.47 (1.20%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COCO ha avuto una variazione del 1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.34 e ad un massimo di 39.83.

Segui le dinamiche di The Vita Coco Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.34 39.83
Intervallo Annuale
25.79 42.81
Chiusura Precedente
39.26
Apertura
39.35
Bid
39.73
Ask
40.03
Minimo
38.34
Massimo
39.83
Volume
3.103 K
Variazione giornaliera
1.20%
Variazione Mensile
12.36%
Variazione Semestrale
29.62%
Variazione Annuale
39.01%
20 settembre, sabato