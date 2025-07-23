Valute / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
39.73 USD 0.47 (1.20%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COCO ha avuto una variazione del 1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.34 e ad un massimo di 39.83.
Segui le dinamiche di The Vita Coco Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COCO News
Intervallo Giornaliero
38.34 39.83
Intervallo Annuale
25.79 42.81
- Chiusura Precedente
- 39.26
- Apertura
- 39.35
- Bid
- 39.73
- Ask
- 40.03
- Minimo
- 38.34
- Massimo
- 39.83
- Volume
- 3.103 K
- Variazione giornaliera
- 1.20%
- Variazione Mensile
- 12.36%
- Variazione Semestrale
- 29.62%
- Variazione Annuale
- 39.01%
20 settembre, sabato