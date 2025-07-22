货币 / COCO
COCO: The Vita Coco Company Inc
41.26 USD 1.28 (3.20%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COCO汇率已更改3.20%。当日，交易品种以低点39.52和高点41.37进行交易。
关注The Vita Coco Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COCO新闻
- Vita Coco executive chairman Kirban sells $780k in shares
- Vita Coco CFO Baker sells $118k in shares
- Top 2 Risk Off Stocks That May Plunge This Month - Vita Coco (NASDAQ:COCO), Equinox Gold (AMEX:EQX)
- Vita Coco公司股价创40.32美元历史新高
- Vita Coco Company stock hits all-time high at 40.32 USD
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.47%
- Have $500? 4 Absurdly Cheap Stocks Long-Term Investors Should Buy Right Now.
- TJX Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Rocket Pharmaceuticals, Guess? And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- The Vita Coco Company: Still On Hold Until The Trade Situation Uncertainty Is Over (NASDAQ:COCO)
- Vita Coco (COCO) Q2 EPS Beats by 5%
- Vita Coco earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Vita Coco Q2 2025 slides: 17% revenue growth continues as margins face pressure
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Procter & Gamble Stock Rises on Q4 Earnings & Sales Beat, Strong View
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Boston Beer Q2 Earnings Beat & Raised '25 Outlook Fuel Stock Gains
- Keurig Q2 Earnings Meet Estimates, U.S. Refreshing Beverages Up 10.5%
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Is the Options Market Predicting a Spike in Vita Coco Company Stock?
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Vita Coco Company, Inc. (COCO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Coca-Cola Beats on Earnings in Q2, But Falls Short on Revenues
日范围
39.52 41.37
年范围
25.79 41.37
- 前一天收盘价
- 39.98
- 开盘价
- 39.52
- 卖价
- 41.26
- 买价
- 41.56
- 最低价
- 39.52
- 最高价
- 41.37
- 交易量
- 546
- 日变化
- 3.20%
- 月变化
- 16.69%
- 6个月变化
- 34.62%
- 年变化
- 44.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值