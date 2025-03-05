Dövizler / CIFRW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.7100 USD 0.3557 (8.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CIFRW fiyatı bugün 8.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.3501 ve Yüksek fiyatı olarak 4.9800 aralığında işlem gördü.
Cipher Mining Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIFRW haberleri
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan: Again At An Attractive Valuation With Bitcoin Self-Mining (NASDAQ:CAN)
- Tracking Lone Pine Capital Portfolio - Q4 2024 Update
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
Günlük aralık
4.3501 4.9800
Yıllık aralık
0.1637 4.9800
- Önceki kapanış
- 4.3543
- Açılış
- 4.3540
- Satış
- 4.7100
- Alış
- 4.7130
- Düşük
- 4.3501
- Yüksek
- 4.9800
- Hacim
- 241
- Günlük değişim
- 8.17%
- Aylık değişim
- 164.61%
- 6 aylık değişim
- 1092.41%
- Yıllık değişim
- 340.15%
21 Eylül, Pazar