KurseKategorien
Währungen / CIFRW
Zurück zum Aktien

CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant

4.3543 USD 0.3957 (8.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIFRW hat sich für heute um -8.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.1600 bis zu einem Hoch von 4.7400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cipher Mining Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIFRW News

Tagesspanne
4.1600 4.7400
Jahresspanne
0.1637 4.8150
Vorheriger Schlusskurs
4.7500
Eröffnung
4.7400
Bid
4.3543
Ask
4.3573
Tief
4.1600
Hoch
4.7400
Volumen
683
Tagesänderung
-8.33%
Monatsänderung
144.62%
6-Monatsänderung
1002.35%
Jahresänderung
306.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K