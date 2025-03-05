Währungen / CIFRW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.3543 USD 0.3957 (8.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIFRW hat sich für heute um -8.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.1600 bis zu einem Hoch von 4.7400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cipher Mining Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIFRW News
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan: Again At An Attractive Valuation With Bitcoin Self-Mining (NASDAQ:CAN)
- Tracking Lone Pine Capital Portfolio - Q4 2024 Update
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
Tagesspanne
4.1600 4.7400
Jahresspanne
0.1637 4.8150
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.7500
- Eröffnung
- 4.7400
- Bid
- 4.3543
- Ask
- 4.3573
- Tief
- 4.1600
- Hoch
- 4.7400
- Volumen
- 683
- Tagesänderung
- -8.33%
- Monatsänderung
- 144.62%
- 6-Monatsänderung
- 1002.35%
- Jahresänderung
- 306.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K