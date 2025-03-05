Валюты / CIFRW
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.0900 USD 0.3900 (10.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIFRW за сегодня изменился на 10.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.5200, а максимальная — 4.1300.
Следите за динамикой Cipher Mining Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.5200 4.1300
Годовой диапазон
0.1637 4.1300
- Предыдущее закрытие
- 3.7000
- Open
- 3.8300
- Bid
- 4.0900
- Ask
- 4.0930
- Low
- 3.5200
- High
- 4.1300
- Объем
- 486
- Дневное изменение
- 10.54%
- Месячное изменение
- 129.78%
- 6-месячное изменение
- 935.44%
- Годовое изменение
- 282.21%
