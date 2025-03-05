通貨 / CIFRW
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.3543 USD 0.3957 (8.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIFRWの今日の為替レートは、-8.33%変化しました。日中、通貨は1あたり4.1600の安値と4.7400の高値で取引されました。
Cipher Mining Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.1600 4.7400
1年のレンジ
0.1637 4.8150
- 以前の終値
- 4.7500
- 始値
- 4.7400
- 買値
- 4.3543
- 買値
- 4.3573
- 安値
- 4.1600
- 高値
- 4.7400
- 出来高
- 683
- 1日の変化
- -8.33%
- 1ヶ月の変化
- 144.62%
- 6ヶ月の変化
- 1002.35%
- 1年の変化
- 306.91%
