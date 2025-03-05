통화 / CIFRW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant
4.7100 USD 0.3557 (8.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CIFRW 환율이 오늘 8.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.3501이고 고가는 4.9800이었습니다.
Cipher Mining Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIFRW News
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canaan: Again At An Attractive Valuation With Bitcoin Self-Mining (NASDAQ:CAN)
- Tracking Lone Pine Capital Portfolio - Q4 2024 Update
- Undercovered ETFs: Managed Futures, India, Europe, Value +
- CoinShares Bitcoin Miners ETF May Benefit From Tailwinds But Underperform (WGMI)
일일 변동 비율
4.3501 4.9800
년간 변동
0.1637 4.9800
- 이전 종가
- 4.3543
- 시가
- 4.3540
- Bid
- 4.7100
- Ask
- 4.7130
- 저가
- 4.3501
- 고가
- 4.9800
- 볼륨
- 241
- 일일 변동
- 8.17%
- 월 변동
- 164.61%
- 6개월 변동
- 1092.41%
- 년간 변동율
- 340.15%
20 9월, 토요일