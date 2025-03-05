시세섹션
통화 / CIFRW
주식로 돌아가기

CIFRW: Cipher Mining Inc - Warrant

4.7100 USD 0.3557 (8.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CIFRW 환율이 오늘 8.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.3501이고 고가는 4.9800이었습니다.

Cipher Mining Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CIFRW News

일일 변동 비율
4.3501 4.9800
년간 변동
0.1637 4.9800
이전 종가
4.3543
시가
4.3540
Bid
4.7100
Ask
4.7130
저가
4.3501
고가
4.9800
볼륨
241
일일 변동
8.17%
월 변동
164.61%
6개월 변동
1092.41%
년간 변동율
340.15%
20 9월, 토요일